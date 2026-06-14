La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó durante la madrugada de este domingo continuar con la huelga nacional, fortalecer el plantón instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino y mantener su jornada de movilizaciones hasta obtener una respuesta a sus principales demandas, entre ellas una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), celebrada en las instalaciones de la Sección 9 de la Ciudad de México, donde los contingentes de la CNTE evaluaron los resultados de las mesas de negociación sostenidas con funcionarios del gobierno federal.

Al término de la reunión, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) difundió un mensaje dirigido al magisterio guerrerense para convocarlo a reforzar la presencia de docentes en la capital del país.

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“Ante la cerrazón del gobierno federal y su negativa a resolver las demandas históricas del magisterio, los contingentes de la CNTE acordamos por unanimidad en la Asamblea Nacional Representativa continuar con la Huelga Nacional y fortalecer el plantón instalado alrededor del Zócalo capitalino”, señalaron.

En un pronunciamiento transmitido a través de las plataformas de la CETEG, dirigentes de Guerrero informaron que la decisión de mantener el movimiento se tomó debido a que las propuestas presentadas por las autoridades federales en materia de reforma educativa y pensiones fueron consideradas insuficientes.

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“Venimos saliendo de la Asamblea Nacional Representativa que se llevó a cabo en la Sección 9, en donde decidimos como contingentes de la CNTE continuar con la huelga nacional porque las propuestas que nos dio el gobierno federal, tanto en la parte de la reforma educativa como en la Ley del ISSSTE, no son suficientes”, expresaron.

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Reiteraron que las demandas centrales del movimiento permanecen sin cambios: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que calificaron como “nefasta”, así como la eliminación de la reforma educativa impulsada en los últimos gobiernos federales.

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“Ratificamos nuestras demandas centrales: abrogación a la nefasta Ley del ISSSTE de 2007 y abrogación a la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum”, manifestaron durante el mensaje difundido tras la ANR.

La CETEG llamó a los trabajadores de la educación de Guerrero a reorganizarse en cada una de las regiones del estado para fortalecer el plantón nacional y aumentar la presión sobre el gobierno federal.

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Señalaron que aunque el magisterio guerrerense ha mantenido presencia en las movilizaciones de las últimas dos semanas, es necesario incrementar la participación para consolidar la lucha nacional.

“Necesitamos fortalecernos aún más para emplazar al gobierno federal. Demandamos una mesa con la Presidenta de la República para que pueda dar solución a nuestras demandas centrales”, refirieron.

CNTE asegura que sufren campaña de desprestigio

Asimismo, acusaron que la CNTE enfrenta una campaña de desprestigio y reiteraron su rechazo a cualquier intento de criminalizar las protestas magisteriales.

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“Tenemos que dar la lucha en las calles ante la ola de desprestigio que vivimos como Coordinadora Nacional y fortalecer la unidad de las secciones. Basta de criminalización de nuestra protesta social”, afirmaron.

También llamaron a mantener la unidad del movimiento y a reforzar la participación en la huelga nacional, al considerar que la presión en las calles será determinante para lograr una respuesta favorable del gobierno federal.

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