En México se han registrado 168 hospitalizaciones por intoxicación con fentanilo en los últimos tres años, es decir, un promedio de cinco al mes. En un primer periodo analizado, de junio de 2023 a diciembre de 2024, sumaron 92 atenciones en urgencias y egresos hospitalarios, de acuerdo con la información de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud. En el segundo periodo, de enero de 2025 a mayo de 2026, fueron 76 casos.

En el primer periodo los casos registrados por el sistema de salud se concentraron principalmente en Sinaloa y Baja California, con 38 y 22 casos, respectivamente.

A partir de 2025, Sinaloa mantuvo la mayor concentración de casos y Baja California disminuyó, con 32 y cuatro hospitalizaciones, respectivamente. La Ciudad de México tuvo un incremento de cinco a 15 casos.

Además, desde 2025 los casos se extienden por Michoacán, seis; Jalisco, cuatro; Yucatán, tres; Guanajuato, dos; Estado de México, dos; Quintana Roo, dos; Morelos, dos; Sonora, uno; Oaxaca, uno; Chiapas, uno, y San Luis Potosí, uno.

A partir de 2025 las causas de la intoxicación por fentanilo han sido intencional/autoinfligida por consumo, con 29 casos; accidental/no intencional, con 23; pendiente de investigar/determinar, con 14; como reacción adversa, con nueve, y como agresión generada por un tercero, en el caso de un bebé menor a un año en Tijuana, Baja California.

Los estados con los mayores casos de sobredosis por consumo autoinfligido son Sinaloa, con 15, y Michoacán, con tres. En cuanto a las intoxicaciones accidentales, se concentran mayoritariamente en Ciudad de México, con 11, y en Sinaloa, con siete. Las causas por determinar ocurren principalmente en Sinaloa, Michoacán y Yucatán.

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Las ciudades con mayor registros de intoxicación en general son Culiacán, con 15; Ciudad de México, 15; Tijuana, cuatro, y Morelia, cuatro.

El rango de edad con mayor número de intoxicaciones por fentanilo es de 30 a 49 años, con 41% de los casos. Seguido por las personas jóvenes, de 16 a 29 años, con 29%. El espectro de 50 a 70 años tiene 17% de los registros y las personas menores a 16 años presentan 13% de los casos.

Información incipiente

La existencia de registros de hospitalizaciones por fentanilo es muy nueva, a partir de 2023, dice Isaías Pablo Torrentino, investigador de política de drogas de Elementa DDHH, organización civil dedicada a acompañar procesos de derechos humanos.

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Considera que la forma en que se lleva a cabo el registro de las causas no provee suficiente información para conocer las formas complejas en que se realiza el consumo. Más allá de las categorías “intencional” o “accidental”, no se conoce qué tipo de fentanilo se está registrando: lícito o ilícito.

“Se receta fentanilo en algunos casos, puede terminar en manos de la persona que no es destinataria necesariamente y hubo un mal uso… no sabemos si realmente hay un uso en el que es accidental, pero la persona sí buscaba consumir un opioide, pero terminó consumiendo otra sustancia”, detalla.

La crisis de los opioides que se vive en Estados Unidos no se presenta en México, pero por la cercanía de ambos países hay formas de consumo que se desplazan, principalmente en la frontera.

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Contrario a la disminución de casos de intoxicación por fentanilo en Baja California registrados por la Secretaría de Salud federal, Torrentino considera que el consumo de fentanilo no se ha reducido, sino que cada vez está más presente en la frontera norte.

Elementa trabaja con Prevencasa, una organización con sede en Tijuana, dedicada a la reducción de riesgos para las personas que tienen un consumo problemático de sustancias. A partir de esta labor, consideran que no sólo existe un subregistro de complicaciones de salud asociadas con el fentanilo, sino que el problema son los obstáculos que enfrentan las personas que usan drogas para acceder a servicios de salud.

“Lo que nos dicen en Prevencasa es que las personas tienen miedo. Las clínicas, en primer lugar, están lejanas a los centros de consumo. Otro obstáculo es que les piden documentos con los que no cuentan porque son personas que viven en situación de calle o los servicios de salud les llegan a exigir que no estén consumiendo para ofrecerles un servicio de tratamiento; una abstinencia forzada”, comparte el especialista, quien habla incluso de un acoso policial contra la población que consume fentanilo.

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