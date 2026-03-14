Pumas contra Cruz Azul, HOY, en su casa y con su gente

Duelo adelantado de Liguilla el que protagonizarán, esta noche, los Pumas y el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario.

Auriazules y celestes se vuelven a ver las caras para revivir su intensa rivalidad. Habrá más que tres puntos en juego, por lo que ninguno tiene permitido perder.

El equipo de Efraín Juárez medirá fuerzas con el superlíder y tratará de demostrar que, realmente, está hecho para competir por el título del Clausura 2026.

Además, buscará imponer su autoridad en Ciudad Universitaria, donde La Máquina “vivió” durante el último año y donde se sintió más que cómoda jugando. Incluso, lograron levantar un título internacional.

En su propia casa, el Club Universidad Nacional no tiene otra opción; debe dejarle claro quién es el mandón.

Ganarle a su antiguo inquilino en su regreso al inmueble auriazul es una obligación, sobre todo, por lo que se habló en la previa.

Sin embargo, quedarse con la victoria no será nada sencillo para los Pumas, porque jugarán contra un Cruz Azul que no sólo es el mejor conjunto del torneo, sino que cuenta con la mejor ofensiva (+20) y con una racha de nueve jornadas en fila sin perder (ocho triunfos y un empate).

Aunado al gran momento que vive la escuadra de Nicolás Larcamón, los del Pedregal tienen en contra la racha negativa como locales frente a los de La Noria: cuatro años sin derrotarlos en duelos de Liga MX.

La última ocasión que les ganaron fue en la Jornada 17 del Apertura 2021. Desde entonces, suman tres descalabros y un empate. El Cruz Azul será el primero de los tres complicados rivales que tendrán los Pumas en las próximas semanas; después, se enfrentarán al América y enseguida a las Chivas.

La hora de la verdad le ha llegado a Efraín Juárez y sus dirigidos. Los otros “grandes” del futbol mexicano serán su mejor parámetro para comprobar si realmente son serios candidatos a conquistar el trofeo.