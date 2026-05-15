Liga MX: ¿Qué partidos de las semifinales del Clausura 2026 se transmitirán por televisión abierta?

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Este fin de semana, Pachuca, Pumas, Chivas y Cruz Azul definirán quiénes serán los dos protagonistas que pelearán por el título del torneo Clausura 2026 de la .

Los partidos de vuelta, correspondientes a las semifinales del actual certamen, se jugarán en el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Jalisco, ya que los rojiblancos tuvieron que despedirse momentáneamente de su hogar: el Estadio Akron. Esto, dado que la FIFA tomó el control operativo del recinto para el Mundial de 2026 que empezará el próximo 11 de junio.

De los dos compromisos que se jugarán este sábado y domingo, solo uno se transmitirá por televisión abierta: Pumas contra Pachuca. El duelo de Chivas versus Cruz Azul podrá verse a través de la plataforma de Amazon Prime Video, así como por la señal de Chivas TV.

Para los duelos de vuelta, Pumas llegará con una desventaja de un gol, después de la victoria (1-0) que Pachuca consiguió en el compromiso de ida. Mientras que, en contraste, Cruz Azul y Chivas empataron (2-2) en el primer capítulo de la serie.

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Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul en las semifinales del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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Este es el horario y los canales para ver la Liguilla del Clausura 2026 por televisión abierta

Domingo, 17 de mayo

  • Pumas vs Pachuca | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

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Pachuca y Pumas en partido, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7
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