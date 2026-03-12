Álvaro Angulo le recuerda a Cruz Azul que no es local en CU: Nunca fue su casa, siempre será de Pumas

El partido entre los Pumas y el Cruz Azul de este sábado, en el estadio Olímpico Universitario, tiene varios ingredientes que lo vuelven más atractivo.

Uno de ellos es que la Máquina regresa al inmueble en el que fue local durante el último año y en el que se sintió bastante cómodo. Incluso, obtuvo mejores resultados que los propios “dueños”.

Sin embargo, Álvaro Angulo se encargó de recordarle al conjunto celeste que, solamente, le dieron asilo por un periodo, pero que jamás fue su estadio. Fuerte mensaje para calentar el encuentro.

“CU nunca ha sido casa de Cruz Azul, es casa de Pumas; aunque ellos hayan jugado un semestre, un año o el tiempo que estuvieron ahí, siempre será casa de Pumas”, sentenció el lateral izquierdo colombiano.

Para la Pantera, derrotar al equipo de Nicolás Larcamón se “disfrutaría” todavía más, por este tema de que se sienta confiado al volver a jugar como “local”.

“Si Cruz Azul se siente favorito, va ser más satisfactorio poderle ganar el sábado, pero está bien que se sientan confiados. Nosotros venimos, humildemente, haciendo las cosas bien y tenemos que ganar, no nos permitimos otro resultado”, puntualizó.

No obstante, el seleccionado colombiano dejó en claro que la rivalidad es natural y que forma parte de estos duelos tan atractivos, entre dos las instituciones más importantes del futbol mexicano.

“Somos dos equipos grandes con hinchadas poderosas que le meten ese picante, que es lindo y bueno, es parte del futbol y hay que vivirlo. Esperemos que las dos hinchadas disfruten y vamos a ver quién sale victorioso. Una victoria, para nosotros, sería linda y haría que todos se sientan muy felices”, añadió Álvaro Angulo.

