Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial de 2026; este será su tiempo de recuperación

Oficialmente, Luis Ángel Malagón no protegerá la portería de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. Después de someterse a una intervención quirúrgica para reparación de su tendón de Aquiles, el Club América confirmó que la recuperación del arquero irá de seis a ocho meses.

A través de un comunicado en redes sociales, el equipo de Coapa informó que la operación de Malagón fue exitosa. Sin embargo, su rehabilitación se extenderá más allá de la Copa del Mundo.

“El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses”, explicó el América.

Fue durante el pasado encuentro contra Philadelphia Union, en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando el arquero azulcrema abandonó la cancha del Subaru Park en una camilla.

Lee también Oribe Peralta lamenta la lesión de Luis Ángel Malagón; rumbo al Mundial de 2026

COMUNICADO OFICIAL



El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito.



El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses. pic.twitter.com/7YbmDPS68s — Club América (@ClubAmerica) March 12, 2026

El mensaje de Luis Ángel Malagón, tras sufrir una ruptura en el tendón de Aquiles

En una historia de Instagram, Luis Ángel Malagón reconoció que se siente “con el alma hecha pedazos” por la lesión que sufrió y que, en consecuencia, lo dejó fuera de la Copa del Mundo de 2026.

“Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones”, lamentó Malagón.

Malagón se unió al listado de los futbolistas lesionados en la Selección Mexicana, donde también se encuentran Gilberto Mora, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Romo, César Montes y Santiago Giménez, quien recientemente se reincorporó a los entrenamientos del AC Milán.

En el último encuentro de Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf, Marcel Ruiz también encendió alarmas. Sin embargo, la escuadra escarlata no ha confirmado el estado del futbolista.

Lee también Marcel Ruiz se lesiona con Toluca y enciende alarmas en la Selección Mexicana