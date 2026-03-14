Con doblete de La Hormiga González, Chivas golea a Santos Laguna

No son más que festejos, pero los de Armando “La Hormiga” González reflejan el momento que vive como delantero del Guadalajara. Esta vez, celebró su doblete ante Santos Laguna con la “Genkidama”, uno de los poderes de Gokú en el famoso anime de Dragón Ball.

El delantero rojiblanco, vitoreado y amado por su afición, alzó los brazos como si recibiera toda la energía de un estadio Akron enloquecido por la exhibición de su equipo y de su goleador.

El Rebaño goleó (3-0) a los Guerreros para hilar victorias de nueva cuenta, mantener el paso perfecto como locales y cuidar su posición en los puestos importantes de la clasificación.

El joven delantero mexicano apareció al minuto 12 y al 31’ para firmar su doblete y encaminar la victoria tapatía. Con la fortuna y la facilidad de moverse dentro del área, encontró dos balones que sólo tuvo que empujar para aumentar su cuota goleadora a ocho anotaciones.

Los Laguneros fueron solamente espectadores del buen partido de las Chivas. Jamás pusieron en aprietos a Raúl ‘Tala’ Rangel y cuando parecía que el marcador no sufriría modificaciones apareció Ricardo Marín.

El delantero del Guadalajara con un gran gol de taquito puso cifras definitivas para sellar la victoria que los deja momentáneamente en el tercer lugar con un partido menos, el cual disputará el miércoles, también en el Akron, contra León.

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Así celebró la Hormiga González frente a Chivas. FOTO: IMAGO7

¿Cómo quedaron las Chivas contra Santos?

El Guadalajara mantiene el paso perfecto en casa, luego de vencer a los Guerreros.

Chivas ganó 3-0 a Santos en el estadio Akron.

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