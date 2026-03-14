Más Información

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: Vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: Vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Gilberto Mora, acechado por las lesiones desde las fuerzas básicas; esto reveló Miguel Herrera

Gilberto Mora, acechado por las lesiones desde las fuerzas básicas; esto reveló Miguel Herrera

Rondón aparece al último suspiro y rescata empate para Pachuca ante Atlético de San Luis

Rondón aparece al último suspiro y rescata empate para Pachuca ante Atlético de San Luis

Chivas triunfa ante Santos Laguna y se lleva los mejores MEMES; así festeja la afición rojiblanca

Chivas triunfa ante Santos Laguna y se lleva los mejores MEMES; así festeja la afición rojiblanca

Con doblete de La Hormiga González, Chivas golea a Santos Laguna

Con doblete de La Hormiga González, Chivas golea a Santos Laguna

Antes que sonara el silbatazo inicial, el panorama era previsible para los rojiblancos: la victoria. Mientras la tarde caía en el Estadio Akron, las dieron un golpe de autoridad (3-0) ante Santos Laguna, escuadra que no logró despertar y se hundió aún más en el sótano de la tabla general del torneo Clausura 2026.

En la cancha, la “HormigaGonzález se robó los reflectores con un doblete que —junto con un gol de Ricardo Marín— le dio la victoria a los dirigidos por Gabriel Milito en la onceava fecha del actual certamen.

Y además, reafirmó el cariño de la afición rojiblanca por el delantero. A través de X, antes Twitter, la respuesta por parte de los fanáticos del balompié mexicano se hizo esperar. Mayoritariamente, expresaron su cariño por el “Rebaño” Sagrado y Armando González.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido.

Lee también

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Chivas y Santos Laguna

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS