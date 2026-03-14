Chivas triunfa ante Santos Laguna y se lleva los mejores MEMES; así festeja la afición rojiblanca

Antes que sonara el silbatazo inicial, el panorama era previsible para los rojiblancos: la victoria. Mientras la tarde caía en el Estadio Akron, las Chivas dieron un golpe de autoridad (3-0) ante Santos Laguna, escuadra que no logró despertar y se hundió aún más en el sótano de la tabla general del torneo Clausura 2026.

En la cancha, la “Hormiga” González se robó los reflectores con un doblete que —junto con un gol de Ricardo Marín— le dio la victoria a los dirigidos por Gabriel Milito en la onceava fecha del actual certamen.

Y además, reafirmó el cariño de la afición rojiblanca por el delantero. A través de X, antes Twitter, la respuesta por parte de los fanáticos del balompié mexicano se hizo esperar. Mayoritariamente, expresaron su cariño por el “Rebaño” Sagrado y Armando González.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido.

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Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Chivas y Santos Laguna

Así me tiene la Hormiga González



pic.twitter.com/K2lXsOkE5o — ChivasXtra (@ChivasXtra_) March 14, 2026

🎶 Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada… pic.twitter.com/5tfjOJYFqQ — Piojismo (@Piojismo1906) March 14, 2026

“Se está quemando ese edificio y ahí está la Hormiga González”



Yo:



pic.twitter.com/xkkaQbTk3f — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) March 14, 2026