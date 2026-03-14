Pumas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Clausura 2026; hoy, sábado 14 de marzo

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Esta noche, el Estadio Olímpico Universitario atestiguará un duelo con tintes de la Liguilla del balompié mexicano: Pumas recibirá a Cruz Azul para disputar la onceava fecha del torneo .

En el seno auriazul aún se carga con la espina que dejó la “Máquina” cuando, hasta hace unos meses, era su compañera de recinto. Y es que, a lo largo del año en el que Cruz Azul ocupó el recinto de Ciudad Universitaria, construyó un dominio que culminó con su séptimo título en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Razón por la que los dirigidos por Efraín Juárez deberán dar un golpe de autoridad en su hogar. Ante su afición. Sobre todo, con la misión de escalar posiciones en la tabla general del certamen.

Hasta antes de la onceava fecha del torneo, ambas escuadras capitalinas se encuentran dentro de la zona de la Liguilla. Mientras que los celestes ocupan el liderato del Clausura 2026 con veinticinco puntos, los auriazules son dueños del quinto lugar con diecinueve unidades.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el compromiso, mismo que se transmitirá por televisión abierta.

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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido

Sábado, 14 de marzo

  • Pumas vs Cruz Azul | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

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