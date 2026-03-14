Chivas vs Santos Laguna: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 11 del Clausura 2026?

Este sábado en el estadio Akron las Chivas recibirán a Santos Laguna en un duelo en el que cualquiera podría pensar que sería una tarea sencilla para el Rebaño cosechar los tres puntos, pero el partido podría complicarse si los Guerreros aprovechan el gran momento anímico que atraviesan después de conseguir su primera victoria en el campeonato.

Por un lado, las Chivas llegan a este compromiso tras vencer al Atlas en el Clásico Tapatío, una victoria que levantó los ánimos del equipo después de sufrir las derrotas con Cruz Azul y Toluca. Ahora, los rojiblancos ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a cuatro de distancia del primer lugar.

Cabe recordar, que el próximo 18 de marzo el Guadalajara disputará el partido pendiente que tiene contra León, así que seguir sumando les podría devolver el liderato perdido justamente contra la Máquina, actual líder.

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Del otro lado aparece un Santos que vive una realidad completamente distinta. Los Guerreros ocupan el último lugar de la tabla general con 5 puntos, producto de 2 empates, 7 derrotas y su más reciente victoria.

Más allá del contraste en la tabla, el historial reciente entre ambos equipos muestra un balance parejo. En los últimos cinco partidos cada club suma dos victorias, además de un empate.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Chivas y Santos Laguna.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CHIVAS VS SANTOS LAGUNA EN VIVO?

Día: sábado 14 de marzo

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

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