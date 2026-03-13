Patricio Salas y la dificultad de debutar en el América; así lo ha vivido el joven delantero

Patricio Salas se estrenó como goleador del América, el fin de semana pasado, frente a los Gallos Blancos de Querétaro; sin embargo, quiere dejar atrás ese momento y quiere ir por más con las Águilas.

El canterano azulcrema reconoce que no ha sido sencillo llegar al primer equipo de las Águilas, pero confía en el proceso que ha tenido para convertirse en un futbolista consolidado en Primera División.

“Siempre he dicho que es difícil debutar en cualquier club, pero en América es lo doble. Me costó llegar, pero lo importante es mantenerme. No quiero pasar dos torneos e irme", lanzó el juvenil americanista.

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"Aquí soy feliz, mentalmente intento ver más con los míos, las personas que han estado para mí y lo que pasa afuera es imposible con las redes sociales”, agregó sobre las críticas y comparaciones que ha recibido.

Salas reconoce que lo mejor podría venir en su carrera, pero sabe que necesita consolidarse con las Águilas del América en este torneo Clausura 2026 y en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Antes de que te llegue es difícil, hay mucho camino detrás. Ahora que se me presenta la oportunidad lo único que quiero es ser un jugador consolidado en Primera División. Hay que intentar que las cosas vayan bien. Aquí la exigencia es día a día, no me puedo relajar, debo de ir por más”, explicó el futbolista mexicano.

Tristes por la situación de Luis Ángel Malagón

Las lesiones han significado un duro golpe para el América y aunque han significado una oportunidad para Patricio Salas, son situaciones que duelen al interior del Nido.

“Las bajas nos duelen a todos como grupo. Es muy mala fortuna primero lo de Dávila que es una lesión muy complicada, lo de Malagón estamos muy tristes por lo que venía para él, sabemos que tenía un sueño por delante. Son parte importante para nosotros y nos debe dar un extra para lo que viene hacerlo dedicado a ellos”, concluyó el delantero americanista.

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