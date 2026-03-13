Álvaro Morales advierte a Adalberto Carrasquilla previo al Pumas vs Cruz Azul: "Mucho ojo, ten cuidado"

Este sábado, en la Liga MX, se vivirá una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

Los Pumas y el Cruz Azul se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario, donde habrá más de tres puntos en disputa.

En los últimos años, el duelo entre auriazules y celestes es cada vez más intenso, por diferentes circustancias.

Una de ellas es porque La Máquina jugó como local en CU durante 2025 y obtuvo grandes resultados; incluso, fue campeón, en dicho inmueble, antes que los propios "dueños".

Otra de los ingredientes de este encuentro, correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026, es que todavía está fresca la victoria (2-3) que obtuvieron Los del Pedregal en la última fecha del pasado torneo, sobre los cementeros en el Cuauhtémoc.

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En aquel juego, se vivió una acción que todavía es recordada en ambas instituciones: la lesión de Kevin Mier.

Luego de una acción con Adalberto Carrasquilla, el portero colombiano sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, que lo ha tenido fuera de circulación durante los últimos meses.

Dicha jugada, fue juzgada por el árbitro central, Fernando Hernández, como temeraria, por lo que sólo le mostró la tarjeta amarilla al volante panameño.

De hecho, el VAR, encabezado por César Ramos, avaló la decidión del Kurro y el Coco no fue expulsado.

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Sin embargo, la gravedad de la lesión de Kevin Mier todavía es recordada, por lo que ha vuelto a salir a la conversación, previo al encuentro entre los Pumas y el Cruz Azul.

Incluso, en la conferencia de prensa del equipo de Efraín Juárez, se habló al respecto.

También en el programa de ESPN, Generación F, Álvaro Morales compartió su opinión y le mandó un mensaje al panameño para que esté atento en cada jugada, durante la visita de La Máquina a CU.

"Ojo, Carrasquilla, mucho ojo... debe tener cuidado, ¿si tú fueras Carrasquilla no te andarías con ojos en la espalda?", cuestionó el polémico conductor de ESPN a su compañero en la mesa de debate.

"¿A qué te refieres con ojo? ¿Piensas que va a haber mala vibra, mala fe o mala leche de algún integrante de Cruz Azul?", le respondió y preguntó Dionisio Estrada.

"Mala vibra sí, después de esas declaraciones... ya ves cómo nos estamos calentando nosotros, imagínate ellos", contestó Álvaro Morales.