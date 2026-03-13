Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11 HOY viernes 13 de marzo

Este viernes 13 de marzo arranca una nueva jornada del futbol mexicano, con dos partidos más que importantes para cuatro equipos.

Hoy se pone en marcha la Fecha 11, es decir, la Liguilla del Clausura 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

Por tal motivo, cada juego restante en las siguientes semanas será cada vez más relevante para los 18 clubes de la Liga MX.

Sobre todo, porque los lugares de la tabla general, para la Fiesta Grande, se vuelven más difíciles de obtener en este torneo que ya no tiene el Play-In.

Este día, el Puebla, el Necaxa, el FC Juárez y el Monterrey entran en acción, con el único objetivo de buscar los tres puntos que les permitan seguir aspirando a avanzar a la siguiente fase.

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La Franja se encuentra en la décima posición, por lo que está cerca de los primeros ocho sitios; necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea.

Los Rayos no atraviesan por su mejor momento; incluso, están más cerca del último lugar de la tabla general que de la zona de Liguilla. Deben ponerse las pilas, si todavía sueñan con estar en la siguiente ronda.

Por su parte, los Bravos también están peleando por mantenerse en la lucha por uno de los puestos finales, así que una victoria sería importante para acercarse, sobre todo, porque se enfrentan a un rival directo.

Los Rayados tratarán de mantener distancia y dormir dentro de la zona de clasificación; también necesitan recuperar confianza luego de haber perdido el Clásico Regio.

Cabe resaltar que los dos partidos de este día serán transmitidos por televisión abierta, por lo que las aficiones podrán disfrutar de sus equipos.

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