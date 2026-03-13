Acariciar la gloria y —al final— quedar con las manos vacías, ha sido una dolorosa constante para el América. La ansiada tercera estrella parece inalcanzable, pero en Coapa llevan la resiliencia como bandera. Bajar los brazos nunca ha sido opción.

En casi dos años, Irene Guerrero —una de las actuales referentes de las azulcrema— ha perdido dos finales con las Águilas. Reconoce la frustración, pero de algo está segura la española: Este equipo jamás va a tirar la toalla.

“No somos un club que vayamos a tirar la toalla; todo lo contrario, vamos a seguir derribando muros, aunque sean cada vez más grandes, pero la unión del equipo es donde está nuestra fortaleza”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La exseleccionada española reconoce que hacer para merecer es un sello en el América que muchas veces cuesta sacrificios y una constante lucha interna para buscar los objetivos trazados.

“Es complicado, pero así es la vida. No todo siempre es color de rosa, no todo es bonito. A veces, hay que trabajar las cosas y la vida se empeña en ponértelo más difícil para ver cuánto eres capaz de sacrificar o cuánto estás dispuesta a dar para ver si verdaderamente mereces recibir ese premio”, declaró la volante.

Limpiarse internamente, dejar atrás las caídas y a derribar los muros que se atraviesen con el único fin de sumar la tercera conquista. Así trabaja el engranaje azulcrema, más allá de los dolorosos golpes recibidos.

“Estoy segura de que es cuestión de tiempo para que haga un clic y los resultados se nos den. Soy de las que piensa que no hay ninguna persona ni deportista que haya tenido éxito a la primera”, concluyó Guerrero.

El América perdió recientemente el Clásico contra las Chivas, está fuera de los primeros cuatro lugares de la tabla (21 puntos) y se aleja del liderato, uno de sus objetivos en este semestre.

