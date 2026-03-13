Más Información

Checo Pérez no participó en qualy de la Sprint en el GP de China; Mercedes dominó la prueba

Checo Pérez no participó en qualy de la Sprint en el GP de China; Mercedes dominó la prueba

Irene Guerrero, referente del América y ejemplo para nuevas generaciones 

Irene Guerrero, referente del América y ejemplo para nuevas generaciones 

El drama y la fragilidad de un sueño mundialista

El drama y la fragilidad de un sueño mundialista

Irene Guerrero no se quiere ir del América hasta quedar campeona 

Irene Guerrero no se quiere ir del América hasta quedar campeona 

Bullaude elogia a la Liga MX y sueña con enfrentar a Leo Messi 

Bullaude elogia a la Liga MX y sueña con enfrentar a Leo Messi 

En menos de dos años, Irene Guerrero se convirtió en una referente del América. La afición así la ve y se lo hace saber partido a partido. La española sabe perfectamente lo que representa estar en las Águilas.

Pero no sólo mira a la afición que porta los colores azulcrema. A la volante de 29 años de edad le interesa ser un ejemplo.

“Es lo que conlleva ser futbolista o referente. Al final, eres un espejo donde se miran muchas niñas pequeñas. Por eso, siempre digo que hay que cuidar mucho lo que se muestra, que es lo que hacemos en el día a día. No es suerte, hay sacrificio, disciplina y trabajo detrás de todo lo que se ve”, declaró.

Irene vivió en carne propia que las cosas no llegan solas, se trata de sacrificios y disciplina. Ahora, es el mensaje que busca transmitir.

En su infancia, era impensable contar con lo que ahora tienen para luchar por un sueño y quiere dejar huella para que las nuevas generaciones recuerden que hubo quienes forjaron un camino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS