Irene Guerrero no se quiere ir del América hasta quedar campeona 

Cuando llegó al Nido (2024), Irene Guerrero lo hizo con un gran cartel y las maletas llenas de expectativas, pero con la incertidumbre que siempre engloba un cambio de país, cultura y futbol.

Hoy, la jugadora española entiende a la perfección la presión y exigencia que se vive día con día en el América, situación que —considera— la hace crecer en su vida misma.

“Estar en el Club América implica tener que vivir de manera intensa, saber que diario tienes que dar tu mejor versión, porque es lo que tienen los clubes grandes. Si no estuviéramos aquí, no estaríamos hablando de presión, pero qué bueno que se habla, porque es la identidad del club”, declaró Guerrero, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“Estás aquí para hacer grandes cosas y conseguir títulos a nivel internacional y nacional... Qué bueno poder formar parte de esta historia”, agregó la campeona del mundo en 2023.

En noviembre del año anterior, Irene firmó su renovación como futbolista del América, hasta 2029, decisión que no le costó trabajo tomar, por el trato profesional, el cariño de la gente y —lo más importante— “no dejar al América sin títulos”.

“Desde el día que llegué... No sé, el cariño de la afición, la importancia que le da esta institución al futbol femenil, cómo nos trata en el día a día, porque no deja de apoyarnos. Son muchas cosas que debes valorar y te están tratando como profesional. Quiero seguir haciendo historia con el club, quiero conseguir títulos y no podría irme de aquí sin conseguirlos, sin poder brindarle eso a la afición, por su cariño”, advirtió Guerrero.