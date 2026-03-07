El de siempre apareció cuando más se le necesitaba con una gran anotación, hizo que El Volcán explotara y rescató tres puntos más que valiosos.

André-Pierre Gignac sólo necesitó 11 minutos para demostrar su inmensa calidad y para volver a dejar en claro su figura como uno de los mejores extranjeros en la historia del futbol mexicano.

A pesar de sus 40 años, el centrodelantero francés fue el encargado de marcar diferencia y de darle un triunfo (1-0) importantísimo a los Tigres sobre el Monterrey en la edición 142 del Clásico Regio.

Con un estupendo control, una definición a su altura y sin importar que tuviera la marca de un rival, el histórico futbolista galo cambió el rumbo del partido más pasional que se vive en la Liga MX.

El máximo goleador en la historia del conjunto auriazul controló un pase de Joaquim y, en un segundo toque, disparó con mucha tranquilidad.

El derechazo de André-Pierre Gignac le pasó por un lado de Luis Cárdenas y se incrustó en la portería albiazul.

El estadio Universitario retumbó con la anotación del fránces. La celebración estuvo al nivel de lo que significó el triunfo en el Clásico Regio.

Cuando todo parecía indicar que los Tigres y el Monterrey dividirían puntos, la figura de la institución felina apareció en el que podría ser su último duelo ante los Rayados.

A Guido Pizarro, le funcionó sacar a Rodrigo Aguirre y sustituirlo por André-Pierre Gignac. Nadie se imaginó que él sería el que rompería el marcador.

Con la victoria, el subcampeón de la Liga MX escaló a la sexta posición y se afianzó en la zona de Liguilla.

Además, le sirvió para mandar al Monterrey al noveno lugar; sacarlo de los primeros ocho lugares es satisfactorio para los Tigres.

La edición número 142 del Clásico Regio se pintó de auriazul. Ahora, ambas instituciones tienen que darle vuelta a la página porque se tiene que enfocar en la Copa de Campeones de la Concacaf.