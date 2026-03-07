Con mucho sufrimiento y gracias a un "ángel caído del cielo", el Rebaño volvió a la senda del triunfo en el momento más oportuno.

Las Chivas sufrieron de más en el Clásico Tapatío, pero, gracias a Ángel Sepúlveda, derrotaron (1-2) al Atlas y sumaron tres puntos que les permiten mantenerse en el tercer lugar general.

Sorpresivamente, con un error de Raúl Rangel, el equipo rojiblanco comenzó perdiendo el Clásico Tapatío.

El Tala le entregó mal el balón a Rubén González y Paulo Ramírez no desperdició el regalo para abrir el marcador (11') en el Jalisco.

Definió con un zurdazo inalcanzable para el portero de la Selección Mexicana.

El gol en contra provocó que la escuadra de Gabriel Milito se volcara al frente. Intentó por todos los medios empatar, pero sufrió para concretar; generó y generó opciones de marcar, pero la suerte no estaba de su lado.

Hasta que Armando Gónzalez aprovechó una mala salida de los Zorros, forzada por Roberto Alvarado, y se animó a disparar desde fuera del área.

Con un cierta fortuna, por un desvío de Manuel Capasso, la Hormiga logró igualar el encuentro (47').

Con el ánimo en lo más alto, por su anotación, el joven delantero mexicano tomó el balón, cuando el árbitro central señaló un polémico penalti a favor de las Chivas.

La confianza no fue suficiente y el canterano rojiblanco no pudo convertir su doblete, que le hubiera dado la ventaja al Rebaño; se equivocó con su ejecución y Camilo Vargas estuvo atento para evitar la caída de su marco.

La Hormiga Gónzalez pasó de héroe a villano; sin embargo, para su fortuna, fue rescatado por Ángel Sepúlveda cerca del final.

Con su experencia, el Sepu no desperdició la pena máxima, que cometieron los rojinegros de manera inocente, y convirtió su disparo (83') para darle el triunfo a su equipo.

A diferencia de su compañero, el veterano delantero sí pudo engañar a Camilo Vargas y le otorgó los tres puntos al Rebaño.

Las Chivas volvieron a ganar y lo hicieron en un duelo clave. Una victoria en el Clásico Tapatío es de mucha ayuda para el estado anímico de Gabriel Milito y sus dirigidos. Se mantienen en la lucha por la parte alta de la tabla.