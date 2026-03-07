Cruz Azul se aprovecha de un vulnerable Atlético San Luis y le pasa por encima para seguir como superlíder

La Máquina tuvo una tarde tranquila y, sin esforzarse al máximo, sumó tres valiosos puntos que le permitarán mantenerse otra semana como el superlíder. Cada vez luce más aceitada en camino a la Liguilla.

Contundente victoria del Cruz Azul (3-0) sobre el Atlético San Luis para mantenerse en lo más alto de la tabla general y para conservar su invicto de las últimas semanas. Ya suma nueve partidos en fila sin perder.

Agustín Palavecino (15'), Gabriel Fernández (66') y Andrés Montaño (72') aprovecharon las deficiencias defensivas del conjunto potosino.

Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado, pero los celestes desperdiciaron varias ocasiones de ampliar su ventaja.

El encuentro en el estadio Cuauhtémoc comenzó parejo, pero con el transcurso de los minutos la diferencia entre ambos equipos se fue haciendo evidente.

El Atlético San Luis se pudo adelantar en el marcador, pero no fue capaz de concretar la única jugada de verdadero peligro que generó.

Después, sufrió la lesión de Andrés Sánchez y la expulsión de Eduardo Águila; ambas acciones cambiaron el rumbo del partido y ya no le permitieron recuperase del primer gol que recibió.

El Cruz Azul no desperdició la vulnerabilidad de la escuadra rojiblanca, olió la sangre y se fue al ataque.

A pesar de que no ofreció su mejor actuación, dejó en claro por qué ocupa el primer lugar de la tabla general y por qué tiene la mejor ofensiva del torneo, con 20 goles.

La Máquina de Nicolás Larcamón está más que encarrilada y parece imparable. Su siguiente víctima podrían ser los Pumas de Efraín Juárez, a quienes intentarán quitárselos de su camino.