Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

Los Pumas no pudieron superar la prueba más importante que tenían para demostrar, realmente, para qué están hechos y terminaron perdiendo (2-3) con el Toluca.

El equipo de Efraín Juárez no supo conservar la ventaja en el marcador, en dos ocasiones, y dejó escapar el invicto en el Clausura 2026. El bicampeón del futbol mexicano es mucha pieza.

Los Diablos Rojos, con contundencia y ser esforzarse al máximo, consiguieron la remontada en el estadio Olímpico Universitario y se mantuvieron como los únicos que aún no saben lo que es perder.

A pesar de la derrota, Efraín Juárez valoró que sus Pumas pusieran, por lapsos, en aprietos a Antonio Mohamed y sus dirigidos.

“Enfrentamos al mejor equipo de la Liga, al bicampeón, [que tiene] un en entrenador con mucha experiencia y [le jugamos] de tú a tú; los vimos a los ojos y nos pudimos poner 2-0, 3-1 o 3-3, no nos guardamos nada y fue un partido de detalles”, declaró.

No obstante, el timonel auriazul reconoció que no quedó “satisfecho con el resultado”, pero sí con el funcionamiento de su equipo, sobre todo, porque considera que buscaron el triunfo hasta “la última jugada”.

“Pude haber cerrado el partido en el 2-2, echarme para atrás y me iba con un puntito, pero yo no juego a no perder y jamás lo voy a hacer, prefiero tener esa sensación de frustración de tristeza, pero yendo por el partido; quería ir por el resultado y no me arrepiento”, aceptó.

El joven estratega mexicano resaltó que sus Pumas aún tiene que “mejorar y aprender”, para seguir evolucionando y que “el equipo pueda seguir caminando en esa línea”.

Efraín Juárez cumple un año “feliz” siendo director técnico de Pumas

El 2 de marzo de 2025, Efraín Juárez fue presentado, de manera oficial, como director técnico de los Pumas. Un año después, el entrenador mexicano valoró el crecimiento que ha tenido la institución auriazul, a pesar de que ha habido “momentos regulares y complicados” en dicho lapso.

“Toda la gente se da cuenta de lo que es Pumas hoy, el equipo viene en evolución y tenemos que sostenerla. Nos morimos en la raya hasta el minuto noventa y tantos, tenemos una idea clara de lo que queremos, con los jugadores están identificados con la camiseta y saben lo que representan”, mencionó.

Efraín Juárez añadió que ha sido “un año de mucho aprendizaje” y que se siente contento porque están “empezando a tener momentos buenos”.

“Si me hubieran dicho todo lo que hemos vivido… cuando llegué estaba preocupado porque no había conexión con la afición, no había identidad, el equipo estaba en un momento complicado, tanto en ánimo como en resultados, era una sensación de cómo se pude cambiar eso”, reveló,

Además, señaló que su Pumas ya tienen establecida cuál es su filosofía y que está satisfecho porque sus jugadores la han llevado a cabo y que cada vez van en ascenso.

“Aquí se festeja cuando se gana y cuando se pierde hay que reconocer y entender por qué se perdió, pero el equipo nunca sale a dar un buen partido y a ver qué pasa; salimos a ganar, a ser dominantes, a ir por el partido”, aseveró Efraín Juárez.

