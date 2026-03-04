Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 9, HOY, miércoles 4 de marzo

Más Información
Este miércoles continúa la actividad de la jornada 9 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX y serán cuatro juegos los que se lleven a cabo; sin embargo, solamente uno se transmitirá por televisión abierta.
En el caso de las Chivas, por distintos eventos llevados a cabo en el estadio Akron, su partido contra León fue reprogramado para el 18 de marzo.
Los primeros partidos del día serán en Monterrey y Puebla. Los Rayados, ahora con Nicolás Sánchez como director técnico, reciben en el Gigante de Acero a los Gallos Blancos de Querétaro, en un partido donde la Pandilla está obligada a ganar si desea reconstruirse y llegar en buena forma al Clásico Regio del fin de semana. A la misma hora, en el estadio Cuauhtémoc, la Franja recibirá a los Tigres.
Más tarde, mientras Atlas y los Xolos de Tijuana se enfrenten en el estadio Jalisco, el América recibirá a los Bravos de Juárez en el estadio Ciudad de los Deportes.
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 9 DEL CLAUSURA 2026?
Rayados de Monterrey vs Querétaro
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: ViX
Puebla vs Tigres
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Atlas vs Tijuana
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ViX
América vs Juárez FC
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ViX
