Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 9, HOY, miércoles 4 de marzo

Este miércoles continúa la actividad de la jornada 9 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX y serán cuatro juegos los que se lleven a cabo; sin embargo, solamente uno se transmitirá por televisión abierta.

En el caso de las Chivas, por distintos eventos llevados a cabo en el estadio Akron, su partido contra León fue reprogramado para el 18 de marzo.

Los primeros partidos del día serán en Monterrey y Puebla. Los Rayados, ahora con Nicolás Sánchez como director técnico, reciben en el Gigante de Acero a los Gallos Blancos de Querétaro, en un partido donde la Pandilla está obligada a ganar si desea reconstruirse y llegar en buena forma al Clásico Regio del fin de semana. A la misma hora, en el estadio Cuauhtémoc, la Franja recibirá a los Tigres.

Más tarde, mientras Atlas y los Xolos de Tijuana se enfrenten en el estadio Jalisco, el América recibirá a los Bravos de Juárez en el estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 9 DEL CLAUSURA 2026?

Rayados de Monterrey vs Querétaro

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ViX

Puebla vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX

Atlas vs Tijuana

Hora: 21:00 horas

Transmisión: ViX

América vs Juárez FC

Hora: 21:00 horas

Transmisión: ViX

