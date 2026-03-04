Pumas perdió el invicto y fue víctima de LOS MEJORES MEMES

Este martes comenzó la doble jornada del torneo Clausura 2026 con la fecha 9 del campeonato y en ella, se enfrentaron los únicos dos equipos que no conocían la derrota: Pumas y Toluca; sin embargo, los universitarios cayeron (2-3) ante los Diablos.

Los dirigidos por Efraín Juárez ofrecieron un gran juego, en señal de que el equipo continúa su desarrollo a encontrar la mejor versión, pero en redes sociales aficionados de otros equipos no dejaron ir la oportunidad de burlarse con LOS MEJORES MEMES.

Lee también Resultado: Pumas pierde el invicto con remontada del Toluca

Por supuesto, quienes se hicieron presentes en su mayoría fueron aficionados de Cruz Azul y de Toluca; los primeros, recordando que la Máquina venció a los escarlatas en Ciudad Universitaria y que "no es tan difícil", así como mostrar las imágenes de los celestes levantando el trofeo de CONCACAF en el hogar de los felinos.

Los Diablos Rojos se burlan de que "Pumas nunca será el cuarto grande", asegurando que ese mote les pertenece a ellos.

"De Pumas todos se burlan", se lee en otra de las imágenes.

A continuación, les presentamos los MEJORES MEMES de la derrota de Pumas.

Lee también Cruz Azul festeja el triunfo en Torreón y el liderato de Liga MX con LOS MEJORES MEMES

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca

Estos son LOS MEJORES MEMES de la derrota de Pumas contra Toluca