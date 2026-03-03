Cruz Azul festeja el triunfo en Torreón y el liderato de Liga MX con LOS MEJORES MEMES

Más Información
Este martes comenzó la jornada 9 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX y el Cruz Azul refrendó su liderato en casa de Santos Laguna, gracias a los goles de Jeremy Márquez y José Paradela.
La Máquina confirmó su gran momento al sumar una nueva victoria de forma consecutiva tras imponerse a Chivas y los Rayados de Monterrey en las últimas semanas.
Lee también Resultado: Cruz Azul sufre para vencer a Santos Laguna y se mantiene líder del torneo
Con el gran presente del equipo, la afición cementera se ilusiona con la llegada de "la décima", y por eso festeja en redes sociales con LOS MEJORES MEMES.
A continuación, les presentamos las mejores imágenes con las que festeja la afición del Cruz Azul un nuevo triunfo y el liderato en la Liga MX.
Lee también Murió Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y organizador del Mundial México 1986
