Cruz Azul festeja el triunfo en Torreón y el liderato de Liga MX con LOS MEJORES MEMES

Este martes comenzó la jornada 9 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX y el refrendó su liderato en casa de Santos Laguna, gracias a los goles de Jeremy Márquez y José Paradela.

La Máquina confirmó su gran momento al sumar una nueva victoria de forma consecutiva tras imponerse a Chivas y los Rayados de Monterrey en las últimas semanas.

Con el gran presente del equipo, la afición cementera se ilusiona con la llegada de "la décima", y por eso festeja en redes sociales con LOS MEJORES MEMES.

A continuación, les presentamos las mejores imágenes con las que festeja la afición del Cruz Azul un nuevo triunfo y el liderato en la Liga MX.

La afición de Cruz Azul festeja el liderato con LOS MEJORES MEMES
