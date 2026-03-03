Murió Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y organizador del Mundial México 1986

Este martes a través de redes sociales, Mikel Arriola, actual Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, anunció la muerte del expresidente de la misma, Rafael del Castillo, quien estuvo al frente del máximo organismo del futbol azteca desde 1980 hasta 1988.

Dentro de sus logros más destacados, está organizar la Copa del Mundo de 1986, en la que Diego Armando Maradona y la Selección Argentina se consagraron en la segunda visita del torneo de naciones más importante al país.

Hace apenas unas semanas, del Castillo había sido homenajeado en el recientemente inaugurado “Salón de los presidentes”.

De acuerdo con ESPN, en ese evento, Arriola destacó que “fue una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86. Se concentró en preparar a la Selección Nacional para alcanzar la mejor actuación en nuestra historia mundialista. Entendió el futbol como un fenómeno social y cultural y supo que la Federación debía ser no solo una entidad deportiva, sino una institución al servicio del país. Fue parte de una generación que modernizó el modelo de gestión deportiva alineándose con estándares internacionales. Impulsó la estructuración de Selecciones Menores para construir una pirámide más sólida que permitiera generar talento de manera continua”.

Este martes, al anunciar su muerte por redes sociales, Arriola mencionó: "lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz".

Por ahora, la FMF no se ha pronunciado al respecto.

