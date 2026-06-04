Tlalnepantla, Méx.— La construcción de la Línea 5 del Mexibús concluirá a mediados de 2028, de acuerdo con Grupo HYCSA, empresa encargada del proyecto que conectará Lechería, en el Estado de México, con el Cetram El Rosario, en la Ciudad de México.

Ramón Casanova, director general de Grupo HYCSA, informó que la obra contempla un plazo de ejecución de 764 días naturales y forma parte de la estrategia de movilidad para fortalecer la conexión entre municipios mexiquenses y la capital del país.

El proyecto contempla una inversión de mil 640 millones de pesos y un recorrido de 29 kilómetros. El corredor contará con 29 estaciones intermedias y dos terminales: Lechería y El Rosario.

El trayecto abarcará vialidades como José López Portillo y Gustavo Baz, donde se concentra parte de la demanda de transporte público entre el Estado de México y la Ciudad de México.