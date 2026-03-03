Resultado: Cruz Azul sufre para vencer a Santos Laguna y se mantiene líder del torneo

Costó, pero en Torreón se impuso la lógica y Cruz Azul derrotó (2-1) a Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026.

Con goles de Jeremy Márquez y José Paradela, la Máquina superó a los Guerreros, que todavía no conocen la victoria en el campeonato y se hunden en el fondo de la tabla, mientras los celestes sellan por segunda jornada consecutiva su lugar en la cima del campeonato.

Cruz Azul dominó a los Guerreros la mayoría del partido a pesar de presentar un equipo alternativo debido a la carga de minutos que han sufrido en las últimas semanas.

Márquez (15') abrió el marcador en una jugada marcada por la polémica, ya que el árbitro analizó un posible fuera de juego, aunque terminó por determinar que no existía tal situación. En su definición, Carlos Acevedo no pudo detener el balón que se escurrió entre sus manos.

El conjunto local empató a través de Ezequiel Bullaude (54'), que aprovechó una gran jugada colectiva y una asistencia de Cristian Dájome.

Sin embargo, cuando los locales soñaban con al menos conseguir un empate, en un contraataque, Rotondi ingresó al área de los Guerreros y antes de tropezarse, logró asistir a Paradela (78') para sellar el triunfo cementero.