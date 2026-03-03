Más Información

Mundial 2026: A 100 días del partido inaugural, garantizan que el Estadio Azteca estará listo

Mundial 2026: A 100 días del partido inaugural, garantizan que el Estadio Azteca estará listo

Leyendas del Barcelona vencen al Real Madrid en Guadalajara

Leyendas del Barcelona vencen al Real Madrid en Guadalajara

Resultado: Pachuca vence al Necaxa y se acerca a los primeros lugares

Resultado: Pachuca vence al Necaxa y se acerca a los primeros lugares

Cruz Azul festeja el triunfo en Torreón y el liderato de Liga MX con LOS MEJORES MEMES

Cruz Azul festeja el triunfo en Torreón y el liderato de Liga MX con LOS MEJORES MEMES

Resultado: Cruz Azul sufre para vencer a Santos Laguna y se mantiene líder del torneo

Resultado: Cruz Azul sufre para vencer a Santos Laguna y se mantiene líder del torneo

Costó, pero en Torreón se impuso la lógica y derrotó (2-1) a Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026.

Con goles de Jeremy Márquez y José Paradela, la Máquina superó a los Guerreros, que todavía no conocen la victoria en el campeonato y se hunden en el fondo de la tabla, mientras los celestes sellan por segunda jornada consecutiva su lugar en la cima del campeonato.

Cruz Azul dominó a los Guerreros la mayoría del partido a pesar de presentar un equipo alternativo debido a la carga de minutos que han sufrido en las últimas semanas.

Márquez (15') abrió el marcador en una jugada marcada por la polémica, ya que el árbitro analizó un posible fuera de juego, aunque terminó por determinar que no existía tal situación. En su definición, Carlos Acevedo no pudo detener el balón que se escurrió entre sus manos.

El conjunto local empató a través de Ezequiel Bullaude (54'), que aprovechó una gran jugada colectiva y una asistencia de Cristian Dájome.

Sin embargo, cuando los locales soñaban con al menos conseguir un empate, en un contraataque, Rotondi ingresó al área de los Guerreros y antes de tropezarse, logró asistir a Paradela (78') para sellar el triunfo cementero.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS