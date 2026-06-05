La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con legisladores y alcaldes que aspiran a la candidatura del partido político a la gubernatura de Nayarit.

Durante la reunión estuvieron presentes el coordinador de los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Comisión de Elecciones de esta organización política, Citlalli Hernández.

“Somos un movimiento que se organiza y que tiene claro su compromiso: profundizar la Transformación y defender la soberanía nacional”, escribió dicha líder morenista en redes sociales.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, con funcionarios en Nayarit. Foto: X @A_MontielR

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Entre los suspirantes se encontraron la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, y el diputado federal Pavel Jarero, quienes han mostrado interés en participar en el proceso interno de Morena.

Entre los acuerdos a los que llegaron en la reunión fue respetar las reformas al estatuto que prohíben las descalificaciones entre los aspirantes, así como a renunciar a sus cargos públicos a más tardar el 22 de junio.

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