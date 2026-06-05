[Publicidad]
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con legisladores y alcaldes que aspiran a la candidatura del partido político a la gubernatura de Nayarit.
Durante la reunión estuvieron presentes el coordinador de los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Comisión de Elecciones de esta organización política, Citlalli Hernández.
“Somos un movimiento que se organiza y que tiene claro su compromiso: profundizar la Transformación y defender la soberanía nacional”, escribió dicha líder morenista en redes sociales.
Lee también Sheinbaum reacciona a apariciones de expresidentes AMLO, Fox y Calderón; "son dos proyectos de nación", expresa
Entre los suspirantes se encontraron la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, y el diputado federal Pavel Jarero, quienes han mostrado interés en participar en el proceso interno de Morena.
Entre los acuerdos a los que llegaron en la reunión fue respetar las reformas al estatuto que prohíben las descalificaciones entre los aspirantes, así como a renunciar a sus cargos públicos a más tardar el 22 de junio.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Roberto Alvarado minimiza que le digan loco; sueña con la Copa del Mundo
Tendencias
VIDEO: respuesta de personal médico del IMSS Puebla causa polémica en redes; "si fallece, le avisan", dice
Estados
Exasesor de alcaldesa de Acapulco podría estar implicado en asesinato de líder opositor a La Parota: Centro Tlachinollan; víctima denunció extorsión
Mundo
Confirman segundo caso de gusano barrenador en Texas; declaran emergencia en el estado