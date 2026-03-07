Cruz Azul, a cuidar el liderato y sin confianzas contra el Atlético de San Luis

Cruz Azul vive su mejor momento del torneo, pero el liderato también exige carácter.

La Máquina llega como primer lugar y con una racha que respalda su candidatura. Nicolás Larcamón enfrenta ahora el reto de administrar el plantel y evitar el desgaste físico.

Contra Atlético de San Luis también existen antecedentes favorables. Han disputado 13 partidos, con balance de ocho victorias para La Máquina, dos empates y tres derrotas. En esos duelos, los celestes anotaron 22 goles y recibieron 12.

Sin embargo, el rival tiene armas para complicar el partido. Los potosinos marchan en el undécimo lugar, con 10 puntos, pero presumen al líder de goleo del torneo. Joao Pedro suma nueve anotaciones en nueve encuentros. Del lado celeste, José Paradela aparece entre los perseguidores, con cinco tantos.

El último partido dejó una lección en La Noria. Cruz Azul sufrió más de lo esperado contra Santos, último de la tabla, y el susto encendió una alerta en el cuerpo técnico. Larcamón busca evitar cualquier exceso de confianza.

El calendario obliga a mirar más allá. La doble competencia aparece en el horizonte y el aspecto físico será determinante.

“Empieza lo que verdaderamente será la doble competencia, porque no sólo la Liga, también la Concacaf demandarán máximo esfuerzo”, dijo Larcamón.

