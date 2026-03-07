Chivas va con todo por el Clásico Tapatío contra el Atlas

Las Chivas de Gabriel Milito afrontan, esta noche, una nueva edición del Clásico tapatío contra el Atlas con dos objetivos claros: Recuperar la versión que les permitió sumar seis triunfos en fila y regresar a la senda del triunfo, sí o sí.

El Rebaño necesita demostrar que lo que vivió en el inicio del Clausura 2026 no fue un sólo un espejismo y que es capaz de recuperarse de las derrotas consecutivas que sufrió, a manos del Cruz Azul y del Toluca.

Para el conjunto rojiblanco es indispensable volver a sumar de a tres puntos en el torneo y, qué mejor que hacerlo contra uno de sus acérrimos rivales.

Conseguir un triunfo en un juego tan importante y pasional le permitiría a las Chivas ganar confianza; sobre todo, porque lo haría en su antigua casa.

Rojiblancos y rojinegros miden fuerzas sobre la cancha del estadio Jalisco, en un duelo directo por los lugares de la parte alta de la tabla.

El chiverío llega a este compromiso de la Jornada 10 con 18 puntos, mientras que los Zorros cuentan con 16. Para ambos, la victoria es fundamental para afianzarse en la zona de Liguilla.

El Rebaño Sagrado tendrá a su favor la ventaja de jugar como “local”; a pesar de que se mudó de hogar hace casi 16 años, todavía se siente cómodo jugando en el estadio Jalisco.

De sus últimas 10 visitas al Atlas, en partidos de Liga MX, las Chivas apenas han perdido en dos ocasiones, con saldo de cuatro victorias y cuatro empates. Se hace fuerte en la “madriguera” de los Zorros.

