Los números que utiliza el América, contra Querétaro, en honor al Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), las Águilas del América se sumaron a la conmemoración de la fecha con un cambio en sus tradicionales dorsales.

El cuadro azulcrema portará durante el mes de marzo números de color lila, con contorno púrpura, los cuales representan históricamente el Día Internacional de la Mujer, como símbolo de lealtad, firmeza y equidad.

Al interior del número tiene detalles de puños en lo alto con un pañuelo amarrado en la muñeca como suelen ir las mujeres en las marchas del 8M.

Como parte de las actividades por el 8M, el América tendrá en las porterías del Estadio Ciudad de los Deportes redes de color morado, así como en todos sus arcos en las instalaciones de Coapa.

El primer partido oficial del América Femenil con estos números será el martes frente a las Chivas en el Clásico de México que se llevará a cabo en el estadio Akron.

Sin embargo, fue esta tarde cuando los usaron por primera vez en el amistoso frente a la Selección de Venezuela, en las instalaciones del Club América. Partido que finalizó igualado a dos goles.

