Real Betis vs Real Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de LaLiga HOY viernes 24 de abril

El Real Madrid vuelve a entrar en acción en LaLiga, con el objetivo de no permitir que el Barcelona se aleje demasiado y todavía mantenerse en la lucha por el título.

El equipo merengue mantiene vivas sus esperanzas de pelear por el trofeo liguero; aunque, necesita ganar sí o sí este día.

El conjunto de Álvaro Arbeloa visita al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, con la urgencia de quedarse con los tres puntos para seguir de cerca los pasos de los blaugranas.

Con 73 unidades, la escuadra madridista se encuentra ubicada en la segunda posición de la clasificación, nueve por debajo de su acérrimo rival.

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