Chelito Delgado quiere llevar a Charly Rodríguez al futbol de Francia

El mercado europeo vuelve a aparecer en el horizonte del futbol mexicano, y particularmente en el de Cruz Azul. Desde su posición como embajador de la Ligue 1 —competencia que en México se transmite a través de FOX—, César 'Chelito' Delgado no solo promueve el torneo francés, sino que también visualiza a futbolistas celestes —y mexicanos en general— con el perfil para dar el salto.

El exmediocampista plantea a Francia como una vía real de crecimiento. “Es una liga súper competitiva. Me gustaría que los mexicanos se animen a ir y den ese salto de calidad, como me pasó a mí”, explicó en charla exclusiva con El Universal Deportes . En ese sentido, remite a ejemplos claros de jugadores que aprovecharon la oportunidad de emigrar y consolidarse fuera del país, como Rafael Márquez (AS Monaco) y Guillermo Ochoa (AC Ajaccio).

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Con ese respaldo, Delgado baja la idea a nombres concretos. Y ahí, su mirada se posa en talento con presente en el balompié nacional, varios de ellos con vínculo directo con Cruz Azul.

“Me gustaría ver allá a Charly Rodríguez, a Carlos Rotondi, o a Uriel Antuna de Pumas… hay muchos mexicanos que pueden triunfar allá”, aseguró.

Dentro de ese grupo, hay un caso que lo entusiasma especialmente. Delgado proyecta a Rodríguez en un destino específico: el Olympique de Lyon, equipo en el que dejó huella (2008–2011) durante su etapa como jugador.

“Me gustaría que llegara al Lyon, mi equipo. Claro que hay que adaptarse porque es un futbol muy diferente, pero si quiere jugar en competencias altas, la liga de Francia da prestigio y la posibilidad de disputar Champions. Ojalá me escuche y vea una oportunidad ahí”, comentó.

Chelito Delgado en el estadio Azteca, hoy llamado Banorte. FOTO: IMAGO7

Además, dejó abierta la puerta a un rol activo como enlace entre el futbol mexicano y el francés. “[A través de mí] se puede hacer el contacto, claro que sí. Tenemos llegada a todos los equipos de Francia; menciono al Lyon porque me tocó estar allí, así que será bienvenido”, afirmó.

Sin ocupar hoy un cargo dentro del club, pero con un legado vigente y un vínculo fuerte con la institución, Delgado se perfila como un puente potencial para futuras salidas al extranjero. Su mensaje es claro: el talento está y la oportunidad también; ahora, el siguiente paso depende de que los jugadores se animen a cruzar el océano.

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