Nicolás Larcamón reacciona incrédulo a su salida de Cruz Azul: "No lo entiendo"

Cruz Azul oficializó hace unas horas la salida de Nicolás Larcamón como director técnico del primer equipo.

Tras una racha de nueve partidos sin victoria, la directiva decidió poner fin a la relación laboral con el estratega. En su última visita a las instalaciones para despedirse de la plantilla, Larcamón habló con los medios y expresó su sorpresa por la decisión.

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El exentrenador de Puebla, León y Necaxa aseguró que no esperaba dejar al grupo, pues consideraba que el equipo estaba peleando por mantenerse en los primeros lugares de la clasificación y alcanzar una marca de puntos.

"La verdad es que me voy con bronca, porque hace apenas 19 días defendíamos un invicto de tres meses. Hoy dejamos al club como el equipo con más puntos en toda la temporada. Estábamos a cuatro días de lograr ser el mejor equipo del torneo y ganar un millón de dólares, lo que representaba mucho para la institución", declaró.

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Larcamón, quien tuvo un paso complicado por el futbol brasileño antes de regresar a la Liga MX, añadió que mantenía una relación sólida con el vestidor y que no logra comprender la decisión de apartarlo del proyecto.

"A veces son decisiones difíciles de entender, sobre todo cuando uno siente que se están haciendo las cosas bien. Me quedo agradecido con la afición y los jugadores. Fue una despedida muy emotiva, tenía una relación espectacular con el grupo. Ahora toca seguir adelante, deseando siempre lo mejor para Cruz Azul", finalizó.