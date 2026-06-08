El papa León XIV pidió el lunes un respeto renovado por los derechos de los migrantes y el derecho internacional durante un discurso ante el Parlamento de España que reflejó un nuevo nivel de aceptación de la Iglesia católica en el país, abrumadoramente secular. El jerarca se reunió además con víctimas de abuso sexual por parte de religiosos y prometió cambios en la Iglesia.

En el primer discurso papal ante el poder legislativo español, el Pontífice de origen estadounidense afirmó que hacía falta una “renovación moral” en los parlamentos y en la vida pública para garantizar el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, incluidos los migrantes, los no nacidos y los más vulnerables.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”, dijo León XIV.

Los discursos de los Papas ante legislaturas extranjeras son poco frecuentes, ya que pueden implicar el reconocimiento de un líder religioso por parte de los legisladores. El papa Francisco se dirigió a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en 2015, y Benedicto XVI habló ante el Bundestag de su natal Alemania en 2011.

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El mero hecho de que León fuera invitado a hablar en el Congreso de los Diputados mostró un nivel de aceptación de la Iglesia católica en un ámbito político que podría haber sido impensable incluso hace unos años. La Iglesia católica fue un pilar de la dictadura del general Francisco Franco, durante la cual gozó de un amplio control e influencia sobre la sociedad española, pero eso se debilitó después de que la democracia echara raíces en la década de 1970.

Los legisladores dieron a León una ovación de pie de varios minutos después de su discurso con cánticos de “¡Viva el papa!” — “¡Larga vida al papa!”.

Una referencia a la conquista española y al comercio de esclavos

León citó una corriente intelectual española del siglo XVI conocida como la Escuela de Salamanca, que dio origen a conceptos de derecho internacional y de derechos humanos inherentes, surgidos tras las conquistas coloniales de España en América.

Elogió a los teólogos implicados en el movimiento, quienes “comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente” y que existían “límites morales del poder”.

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“Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana”, reconoció el papa.

Fue una referencia al propio papel de la Iglesia católica en el comercio transatlántico de esclavos y en la conquista colonial, y recordó la reciente disculpa de León por el papel que jugó Santa Sede al legitimar la esclavitud.

Un llamado a la dignidad, la aceptación y la integración de los migrantes

León pidió reforzar los esfuerzos internacionales para prevenir el tráfico de migrantes y crear condiciones en las que puedan elegir quedarse en su país.

Pero para quienes sí huyen de conflictos, pobreza y cambio climático, pidió acogida e integración. El papa Francisco había convertido la difícil situación de los refugiados que llegan a Europa en un sello distintivo de su pontificado, y León ha insistido especialmente en la dignidad de los migrantes en su Estados Unidos natal en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

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“De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”, señaló.

La Iglesia debe ser "lugar seguro", dice a víctimas de abuso

El Papa también prometió cambios en la Iglesia católica para hacer de ella un "lugar seguro", ante víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos con las que se reunió por casi una hora en Madrid.

Muy esperado, el encuentro con seis víctimas tuvo lugar por la tarde en la Nunciatura Apostólica en la capital, en el tercer día de la visita del pontífice a España.

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Durante la cita a puerta cerrada, las víctimas plantearon "algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan dramáticos", señaló el Vaticano en un comunicado.

En respuesta el papa les ofreció "su compromiso de que las propuestas recibidas sean un fundamento para nuevos esfuerzos" para que la Iglesia sea "un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación", según el texto.

Horas antes, hablando ante los obispos españoles, León XIV afirmó que los abusos sexuales constituyen "una plaga" y llamó a la Iglesia a responder con "la escucha, la verdad, la justicia, la reparación".

El Papa insistió en reclamar "un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado" y que "cada persona herida" pueda encontrar "escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

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El encuentro con víctimas estuvo envuelto en polémica, ya que varias asociaciones de afectados que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia en este tema lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron ante la sede de la Nunciatura para expresar su malestar.

"Creo que el papa tiene que ser consciente que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las victimas en España y se va con una visión muy sesgada", dijo a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

LL