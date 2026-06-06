En su viaje a España, el papa León XIV reconoció que este fin de semana compite en Madrid con otro VIP internacional, y además declaró su preferencia en la mayor rivalidad futbolística del país.

El líder mundial de los católicos inició este sábado en el país ibérico su cuarta gira internacional en lo que va de su papado. Pero no será la única personalidad en ese país que atraiga los reflectores el fin de semana.

La sensación puertorriqueña Bad Bunny ofrece dos conciertos de su gira por España de 10 fechas en la capital.

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Al hablar con periodistas a bordo del avión papal, el pontífice reconoció la popularidad del "Conejo malo" cuando aludió a relatos anecdóticos sobre un nuevo despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes españoles.

Afirmó que entiende que los adultos jóvenes perciben una falta de sentido en sus vidas y reflexionó que su visita podría ayudar a “despertar” algo en ellos.

“Si se enfrentan a la pregunta ‘¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al Papa?’, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?”, declaró el sumo pontífice.

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¿A quién le va el papa León XIV en el Mundial?

León XIV inicia el sábado una visita de una semana a España que, después de Madrid, también lo llevará a Barcelona y a las Islas Canarias. Espera llevar un mensaje de unidad a un país polarizado por escándalos políticos y de la Iglesia.

También le preguntaron a León sobre la noticia de que avanzan los planes para que sus queridos Chicago Bears se muden a Hammond, Indiana. La junta del equipo votó esta semana para seguir adelante con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond.

Cuando le preguntaron si tenía algunas palabras de consuelo para Illinois, el papa, nacido en Chicago, bromeó: “Eso está fuera de mi escala salarial”.

En otros comentarios deportivos, León confirmó que apoyará a Estados Unidos en el próximo Mundial de Futbol.

"Sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver", dijo el Papa, de nacionalidad estadounidense y peruana.

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Sin embargo, mostró sus verdaderos colores cuando le preguntaron si en España alentaría al Real Madrid o al Barça: “Eso es fácil”, manifestó.

“El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, añadió, en referencia a su nombre de nacimiento.

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