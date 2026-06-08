Los fallecidos en el terremoto registrado este lunes de magnitud 7.8 en la isla de Mindanao, sur de Filipinas, ascienden ya a 35, según informaron medios locales citando fuentes oficiales.

De los 35 fallecidos, 31 murieron en la región de Soccsksargen (Mindanao centro-sur) y los 4 restantes en la región de Davao, especificó GMA Network, la compañía de medios más grande de Filipinas que citó a la Oficina de Defensa Civil nacional (OCD, por sus siglas en inglés) en su información.

De los 31 muertos en Soccsksargen, 17 murieron en la provincia de Sarangani y al menos 13 de ellos debido a un alud que sepultó sus viviendas en el municipio de Glan, como aseguró Rene Punzalan, director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres de Sarangani, en DZBB Super Radyo, del grupo GMA Network.

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El resto falleció en General Santos City (12) y en Cotabato del Sur (2).

🇵🇭 Las imágenes captan el momento en que una mujer corre para resguardar a un niño que estaba en un sofá durante el fuerte terremoto registrado en Filipinas. pic.twitter.com/eM9WNmdvvg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 8, 2026

De acuerdo con el balance facilitado por el portavoz de la OCD, Junie Castillo, hay 134 heridos, mientras que en Mindanao son 12 los desaparecidos.

En Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, se sintieron más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6.7 y una más reciente, tal y como señaló la OCD, de 5.7 en Sarangani.

El temblor fue detectado a las 07:37 hora local del lunes a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, apunta el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

Unas 10 mil familias se vieron afectadas en las zonas más castigadas, donde colapsaron algunas escuelas, supermercados y centros comerciales.

Terrifying visuals from another school, Lumigo Integrated School, where students and teachers experienced intense shaking during a magnitude 7.8 earthquake in Brgy. E. Alegado, Glan, Sarangani Province, Philippines. Terrifying visuals from another school, Lumigo Integrated School, where students and teachers experienced intense shaking during a magnitude 7.8 earthquake in Brgy. E. Alegado, Glan, Sarangani Province, Philippines.



State of Calamity Just Declared in General Santos City. pic.twitter.com/mQkMWzSSBp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

El sismo provocó un pequeño tsunami de un metro en al menos una aldea costera. Surgieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos y hasta el sur de Japón.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza de un tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del sismo. Funcionarios filipinos también levantaron una advertencia de tsunami a media tarde. Seis chozas sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera en Zamboanga del Sur debido al terremoto y a olas más altas, dijeron funcionarios.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de Filipinas aseguró en una publicación en X estar listo para apoyar la respuesta de emergencia del gobierno, destacando que la "seguridad de los estudiantes y docentes" es su "máxima prioridad".

Por su parte, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, declaró en un comunicado que las autoridades "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas", donde los servicios eléctricos y de telecomunicaciones también se han visto interrumpidos.

Es el peor terremoto en Filipinas en lo que va de año, declaró Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Advirtió a la gente que buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañados que podrían colapsar debido a las réplicas.

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Estados Unidos anunció que estaba coordinando con Filipinas y que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta. Francia, Japón y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo. Con información de AP

LL