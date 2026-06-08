Kerrville, Texas. Las autoridades han confirmado dos casos más del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar la propagación de una plaga que podría devastar la industria ganadera del país, anunció el lunes el Departamento de Agricultura.

El gusano barrenador es en realidad una mosca, que produce una larva que come carne viva en lugar de material muerto. Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas de cualquier animal de sangre caliente, como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden infestarse.

Los nuevos casos se detectaron en un ternero y un perro, a cientos de millas de distancia, en los condados de La Salle y Andrews, declaró el departamento. Con ello, el número total de casos confirmados asciende a cuatro. El gusano barrenador se descubrió por primera vez la semana pasada en un ternero de 3 semanas, y un segundo caso se encontró a solo unos kilómetros de distancia en un ternero joven.

Lee también: Alerta en Teoloyucan por cuatro casos de gusano barrenador

“Mientras atendemos estos casos que requieren atención inmediata y seguimos tomando muestras de casos sospechosos, trabajamos simultáneamente para erradicar por completo la plaga”, indicó Dudley Hoskins, subsecretario de comercialización y regulación del departamento.

Texas decretó emergencia y emitió declaración de desastre en los condados de Zavala y Uvalde, en el sur del estado.

El gobernador del estado, Greg Abbot, indicó hoy en una rueda de prensa que la medida permite movilizar "todos los recursos disponibles" y reasignar personal en todo Texas para responder a la amenaza de este parásito.

Lee también: Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Guanajuato; se trata de adultos mayores

También señaló que se acelerará el movimiento de moscas estériles hacia el estado, que utilizan para contener la plaga, y se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, en el sur del estado.

Para la erradicación de esta plaga, se usa la técnica del insecto estéril, que consiste en criar grandes cantidades de moscas en un laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez en su vida, lo que impide que nazcan nuevas larvas viables.

Lee también Confirman primer caso de gusano barrenador en EU; activan acciones para contener el brote

Antes de que se eliminara en Estados Unidos en la década de 1960, la mosca era un azote anual de clima cálido para los ganaderos.

El departamento y la industria ganadera de Estados Unidos han estado apresurándose para prevenir una infestación desde que la plaga se detectó en México a finales de 2024, tras décadas de haber estado contenida en el extremo sur de Panamá.

El departamento ha anunciado planes para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL