Teoloyucan, Méx.— Autoridades de Teoloyucan emitieron una alerta a productores ganaderos del municipio y de la región de Zumpango tras la detección de cuatro casos de gusano barrenador en animales en el municipio de Hueypoxtla.

La Dirección del Campo informó que los casos corresponden a tres ovinos y un perro, por lo que pidió a productores mantenerse atentos al estado de sus animales y reportar contagios.

Las autoridades solicitaron a los ganaderos realizar una revisión constante de los animales para identificar heridas sospechosas y contener la presencia de esta plaga.

Para reportes e informes, la Dirección del Campo puso a disposición los números de emergencia: 5919170679, 5919175363 y 39310971201, con el objetivo de atender lo antes posible cualquier contagio.

De acuerdo con el Informe de Casos Activos de GBG, en el Edomex, se tenían 13 casos de gusano barrenador detectados al 3 de junio. Estos casos están en Aculco, Ozumba, Texcoco, Ayapango, Calimaya, Chalco, Juchitepec, Tepetlixpa y Tequixquiac.

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