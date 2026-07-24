La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 24 de julio se tiene previsto una marcha de pensionados de la Ciudad de México a las 10 horas, quienes saldrán del Metro Xola rumbo a la Caja de Previsión para Trabajadores, en la colonia Álamos, exigen el pago retroactivo de la demanda de integración de prestaciones y el 5 % de vivienda.

El Colectivo Lleca Escuchando la Calle se reunirá a las 10 horas en la Plaza Tlaxcoaque, exigen la aprobación de una "Ley Integral Trans", que garantice el acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo con derechos, jubilaciones dignas, el libre trabajo sexual y medidas de reparación frente a la explotación.

Familiares de una víctima de un incidente de tránsito se manifestarán a las 14 horas en los juzgados de James Sullivan, en la colonia San Rafael, en poyo a la audiencia que se llevará a cabo, a fin de exigir justicia para la víctima de lesiones derivadas de un percance automovilístico ocurrido en Avenida Revolución.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

A las 15 horas habrá una manifestación afuera del local donde estaba el bar La Reforma de Bucareli en contra del desalojo, presuntamente llevado a cabo de forma ilegal, pese a la existencia de un juicio vigente relacionado con el arrendamiento del inmueble, derivado del incremento de la renta.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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