El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un terremoto de magnitud 7.8, que sacudió Filipinas y se emitió alerta de tsunami en la región.

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas. "Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó en Mindanao, a 24.7 kilómetros al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas). El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana.

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El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

También se activó una alerta de tsunami en la costa sureste de Japón.

El gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

"Se recomienda encarecidamente a los habitantes de las zonas costeras (...) que desalojen inmediatamente a terrenos más elevados o que se trasladen tierra adentro", apunta en un comunicado la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que espera daños por el sismo.

Según el organismo las olas podrían impactar entre las 7:37 hora local hasta las 9:37 (1:37 GMT), al advertir que las olas podrían "continuar durante horas".

"Los propietarios de embarcaciones en puertos o aguas costeras poco profundas deberán asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa", recomienda Philvolcs.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

Las olas también podrían impactar las costas de Malasia e Indonesia, aunque en menor medida con olas de entre 0,3 y 1 metro, apunta el ente estadounidense. El tsunami también podría afectar con olas inferiores a 0,3 metros a lugares tan remotos como Vanuatu, Islas Marshall, Nauru o Guam.

"Las personas ubicadas en zonas costeras amenazadas deben permanecer en alerta", apunta el centro.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor de ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

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