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Un edificio de nueve pisos que estaba en construcción en una ciudad al norte de la capital de Filipinas se derrumbó el domingo temprano; 22 trabajadores lograron salir, mientras que otros siguen desaparecidos, informó la policía.
El edificio se desplomó antes del amanecer durante una tormenta eléctrica en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila. Más de 100 policías y otros empleados del gobierno trataban de rescatar a quienes se cree que quedaron atrapados entre los escombros, señaló el general de brigada de la policía Jess Mendez. No precisó cuántos trabajadores seguían desaparecidos.
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