Bangkok.- Medios de Filipinas informaron este miércoles que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald "Bato" dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

El político, exjefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil a reunirse "frente al Senado" para detener el plan de arresto.

Las autoridades ordenaron el desalojo de los periodistas y empleados que se encontraban en el segundo piso del Senado, donde, según los reporteros presentes, de medios como The Inquirer, se escucharon al menos 10 disparos, sin que hasta el momento haya trascendido la autoría de los mismos ni si se han registrado heridos.

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"El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayúdenos!", ha publicado el propio Dela Rosa en su cuenta de Facebook.

Las autoridades filipinas habían informado poco antes de que se iba a proceder al arresto "de una persona", sin ofrecer más detalles, mientras de momento se desconoce la situación de Dela Rosa.

El senador fue grabado entrando en un ascensor después de que se ordenara desalojar el segundo piso del edificio.

La prensa del archipiélago también informó sobre un fuerte cordón policial que, a las puertas de la cámara, controlaba a los seguidores de Duterte.

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Por la mañana, Dela Rosa descartó entregarse, alegando que aún disponía de recursos legales: "Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador", afirmó después de su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra dela Rosa, considerado presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

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