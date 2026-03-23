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La Secretaría de Relaciones Exteriores cesó a Martín Camarena de Obeso como Cónsul Honorario de Filipinas en Guadalajara. La cancelación del permiso que le otorgó el cargo tuvo lugar el mismo día que EL UNIVERSAL reveló que Camarena es socio de una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este lunes, la Cancillería concretó la decisión a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con fecha definitiva del dos de marzo de dos mil veintiséis se dispuso la cancelación de la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO", se lee en el documento, firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
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Camarena fue nombrado cónsul honorario el 27 de febrero de 2002, bajo el Gobierno de Vicente Fox, y fue ratificado el año pasado, ya con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal.
Su cargo tenía además circunscripción en Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Debido a que su cargo era honorario, el empresario no percibía un sueldo.
De acuerdo con la SRE, un cónsul honorario se limita a realizar labores de promoción comercial y turística, representación, apoyo ante autoridades locales en asuntos consulares de protección y asistencia a mexicanos. Sin embargo, no puede realizar trámites de pasaportes, visas, registro civil o fe pública.
El vínculo con el CJNG
El UNIVERSAL reveló el pasado 2 de marzo que Martín Camarena de Obeso es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, a la que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por formar parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.
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El pasado 19 de febrero, el Departamento del Tesoro hizo pública la sanción para un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como para cinco personas y 17 empresas nacionales, incluyendo Ornitorrinco Inmobiliaria.
De acuerdo con registros mercantiles revisados por esta Casa Editorial, Camarena también ha sido socio en otras cinco empresas junto con Carlos Humberto Rivera Miramontes, empresario sancionado y mencionado por la OFAC tras identificarlo como uno de los principales operadores de la red fraudulenta de empresas relacionadas con el CJNG.
Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
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