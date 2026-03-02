Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Martín Camarena de Obeso, Cónsul Honorario de Filipinas en Guadalajara, Jalisco, es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por formar parte de un esquema de fraude vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de tiempos compartidos.

De acuerdo con registros mercantiles, la empresa se fundó en 2011, Camarena es socio y posee el 50% de las acciones de la compañía inmobiliaria, la otra mitad le pertenecen a Carlos Humberto Rivera Miramontes, empresario sancionado y mencionado por la OFAC tras identificarlo como uno de los principales operadores de la red fraudulenta de empresas relacionadas con el CJNG.

En el último movimiento de la empresa acreditado ante el Registro Público de Comercio, el 19 de enero de 2022, el Cónsul sigue siendo identificado como socio y representante legal.

En los documentos consultados por EL UNIVERSAL, Camarena también figura como representante legal y Presidente del Consejo de Administración de Solugas Soluciones en Gasolineras, otra empresa sancionada por la OFAC que forma parte del modelo de tiempos compartidos operado por Rivera Miramontes.

Un tiempo compartido es un esquema donde se adquiere el derecho de uso de un alojamiento por un tiempo definido, generalmente durante el periodo vacacional. Las autoridades estadounidenses señalan que ciudadanos de su país eran atraídos para invertir en complejos turísticos de las costas de Nayarit y Jalisco prometiéndoles ingresos, pero al final eran defraudados.

Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. fue constituida en 2011. Foto: Registro Público de Comercio.

El Cónsul Honorario de Filipinas es socio en Ornitorrinco Inmobiliaria junto con Carlos Humberto Rivera Miramontes. Foto: Registro Público de Comercio.

Camarena y Rivera han sido socios en otras cinco empresas, cuatro de ellas tienen como objeto la comercialización de gasolina y diésel suministrado por Pemex. Se trata de Combu Desarrolladores, Gasolinas Exactas, Combustibles Circunvalación y Combustibles MAU-MAR. Estas dos últimas se disolvieron en 2012.

La quinta empresa, VMR Llantas, tiene como giro la compra, venta, distribución y comercio en general de cualquier tipo de llantas. Sin embargo, los registros revisados por este diario indican que Camarena dejó de ser socio de este negocio en 2019.

De acuerdo con documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, la compañía ha contado con diversas licencias y permisos de funcionamiento y uso de suelo otorgados en ciudades del norte del país como Mexicali, en Baja California y Altamira, en Tamaulipas.

La OFAC reveló una red de fraude de tiempos compartidos operada en parte por Rivera Miramontes. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el comunicado que detalla las sanciones a empresas relacionadas con el CJNG, la OFAC enfatiza que Rivera Miramontes “tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes”. El empresario también es hijo del exgobernador priista de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, cuya administración tuvo lugar entre 1992 y 1995.

Camarena es Cónsul desde el 2002

Martín Camarena de Obeso es un conocido empresario jaliscience. Su nombre aparece en notas periodísticas de la sección de sociales de medios locales como parte de una acaudalada familia en el estado.

El hombre de negocios fue nombrado “Cónsul Honorario de Filipinas en la ciudad de Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora” mediante un decreto del expresidente Vicente Fox Quesada publicado el 22 de febrero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.

El permiso 012/2025 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que autoriza a Camarena en el cargo fue ratificado el año pasado. Como Cónsul Honorario, el empresario no percibe ingresos provenientes de recursos públicos.

De acuerdo con la SRE este cargo se limita a realizar labores de promoción comercial y turística, representación, apoyo ante autoridades locales en asuntos consulares de protección y asistencia a mexicanos. Sin embargo, no puede realizar trámites de pasaportes, visas, registro civil o fe pública.

EL UNIVERSAL buscó a Camarena para preguntarle sobre su relación con las empresas sancionadas por la OFAC y con Carlos Rivera Humberto Miramontes, pero a la fecha de la publicación de esta nota, no se ha obtenido respuesta.

CJNG estrecha relación con Asia

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el CJNG, cuyo líder, Nemesio Oseguera "El Mencho", fue abatido el pasado 22 de febrero, ha ampliado y estrechado su relación con Asia, tejiendo una red logística y financiera que conecta los puertos de México con los ciudades del otro lado del mundo.

Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la DEA, la organización criminal utiliza una sofisticada estructura para evadir los controles internacionales. Esto incluye el etiquetado falso de carga en los manifiestos de envío y el uso de países transbordadores para ocultar el origen real de los movimientos internacionales.

La DEA explica que para repatriar las multimillonarias ganancias, el CJNG ha perfeccionado el lavado de dinero basado en el comercio. Esta técnica permite disfrazar el dinero sucio mediante el movimiento de valor a través del comercio internacional legítimo, explotando el intercambio constante de bienes entre Asia y América Latina.

Por otro lado, de acuerdo con el Centro de Investigación Brookings, el mercado asiático, históricamente dominado por el Cártel de Sinaloa, vive hoy una incursión sin precedentes por parte del cártel jalisciense, que está "siguiendo el ejemplo de Sinaloa de manera agresiva", disputando territorios en la región.