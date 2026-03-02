San Cristóbal de las Casas, Chis.— El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció que tras la publicación de EL UNIVERSAL, la cual revela que elementos de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP) están en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se iniciará una investigación y, en caso de llegarse a confirmar, entonces “se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables” de este delito.

En sus redes sociales, Ramírez Aguilar pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “que inicie una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado” para indagar sobre los presuntos vínculos de mandos de la FRIP con el crimen organizado, concretamente con el CJNG y su filial en Chiapas, Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG).

“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”, aseguró.

La fiscalía de Chiapas informó que se inició la carpeta de investigación por la información publicada en El Gran Diario de México, a fin “de realizar las indagatorias respectivas en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

“Asimismo, garantizar que sin importar quién o quiénes cometan los delitos, principalmente si se trata de personas servidoras públicas, se procurará justicia bajo la política de cero corrupción y cero impunidad”, informó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

En los documentos publicados este domingo por EL UNIVERSAL se cita a un personaje identificado como El Vaquero, que podría ser el alias de Elías Alfonso Urbina Cruz, de 34 años, desaparecido en la carretera Tuxtla-Villaflores desde el 19 de febrero pasado, cuando fue citado por uno de sus excompañeros de la FRIP para sostener una reunión en un punto que va del Colegio La Paz a la tienda Aurrera.

Urbina Cruz es originario de Villa Corzo, estuvo en la FRIP tres meses y 10 años en la fiscalía de Chiapas.

El jueves se realizó una misa en la iglesia de El Señor de Esquipulas para pedir su pronta aparición con vida, después que su esposa y amigos se manifestaron en la plaza central de Tuxtla.

En la página de Facebook llamada La Trusa Vengadora escribieron que El Vaquero estuvo vinculado con criminales. “En distintos momentos su nombre fue vinculado públicamente con el grupo CCyG, sombra que alimentó rumores y controversias. Además, su paso previo como elemento de la Fiscalía General del Estado generó un señalamiento social en su momento, como hierro al rojo en plaza pública”.

Algunos usuarios de redes sociales respondieron: “Independientemente de lo que se dedique el fulano hoy desaparecido, (...) no te burles de su situación, tal vez el karma ya les llegó a ellos y hoy pagan lo que antes gozaban”.

El Vaquero, según la lista en poder de EL UNIVERSAL, llegaba a recibir del CJNG recursos por 35 mil pesos, y a 10 días de la desaparición, aún no hay rastros de él.