Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos, ha anunciado una expansión a su universo cinematográfico con la puesta en marcha de su segunda película.

La noticia se dio a conocer el pasado 30 de mayo durante la última edición de Minecraft Live, el evento oficial y transmisión en vivo de Mojang Studios, en el que se revelan todas las grandes novedades del juego, las futuras actualizaciones de contenido, entrevistas con los desarrolladores, minijuegos y noticias sobre otras franquicias de la saga.

La primera película inspirada en el videojuego se estrenó en 2025 y contó con la participación estelar de actores como Jennifer Coolidge, Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers y Danielle Brooks.

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Una película de Minecraft, 2025. Foto: Cortesía

¿Cómo se llamará y cuándo se estrena Minecraft 2?

El fenómeno global de bloques digitales regresará a la pantalla grande con una secuela a la exitosa película de 2025.

El nuevo largometraje estará titulado "A Minecraft Movie Squared", lo cual conforma un juego de palabras que nos adelanta que este filme del mundo cúbico estará al cuadrado, es decir, será más grande, más ambicioso y más divertido.

De acuerdo con la empresa desarrolladora del mundo virtual, la nueva película se estrenará el 23 de julio de 2027, lo que nos cuenta que la espera todavía será larga.

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"A Minecraft Movie Squared" llegará a los cines el 23 de julio de 2027. Foto: X

¿De qué tratará la nueva película de Minecraft?

Aunque no se han revelado detalles sobre la trama que tendrá esta película, ya que se anunció que es una secuela, se espera que esté relacionada a lo sucedido en la primera entrega.

Por ahora se ha confirmado el regreso de Jack Black, Jason Momoa y Danielle Brooks a sus papeles de Steve, Garett Garrison y Dawn, respectivamente.

Asimismo, la noticia de que Kirsten Dunst se une al elenco para darle vida al personaje de Alex, y el actor Matt Berry, cuyo rol aún está por anunciarse, ha causado furor entre los apasionados del videojuego.

First BTS teaser for ‘MINECRAFT 2’.



In theaters on July 23, 2027. pic.twitter.com/yuO1x1vpuz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2026

Se calcula que los productores y creadores intentarán replicar e incluso superar el éxito logrado con la primera película de Minecraft.

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