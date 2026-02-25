Más Información

Hermosillo, Sonora.- En un operativo, las autoridades aseguraron diversos tambos y bidones que contenían alrededor de .

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, informó que solicitó y obtuvo de un juez federal, autorización para la ejecución de una .

Ello, como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Aseguran inmueble con almacenamiento de más de dos mil litros de hidrocarburo en Sonora (25/02/2026). Foto: Especial
Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezados por el Ministerio Público Federal (MPF), en coordinación con personal de Servicios Periciales de la institución y elementos de la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron la técnica en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Carretera Federal Número 2, en el tramo carretero Caborca-Sonoyta, sobre el kilómetro 212+900 en Sonoyta, Sonora.

Las autoridades aseguraron tambos y bidones que contenían 2 mil 20 litros de diésel, mangueras y una bomba hidráulica.

Lo asegurado, incluido el inmueble, quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la correspondiente, para en su momento ejercer acción penal contra quién o quiénes hayan participado en la comisión de algún delito en materia de hidrocarburo.

