Cargar gasolina premium y diesel nunca fue tan caro como ahora, debido a la política fiscal, coinciden analistas. A escala nacional, el precio promedio del diesel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje, llegó a 26.42 pesos durante diciembre y significa un incremento de 74 centavos frente al mismo mes de 2024.

En tanto, la gasolina roja o premium, consumida principalmente por vehículos de alta gama y con motores turbocargados o alta compresión, alcanzó los 25.80 pesos y representa un aumento de 40 centavos, de acuerdo con la información disponible en Pemex.

El director general de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, dice que, al igual que el sexenio anterior, el objetivo del actual es evitar incrementos reales, es decir, por arriba de la inflación, meta que ha sido cumplida.

Lee también Pemex capacita a mil 361 elementos para combatir huachicol; refuerza inspección de autotanques

Expone que el abaratamiento de importaciones de Pemex permite que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) recupere su función recaudatoria.

“Se ha abandonado gradualmente la política de estímulos generalizados mediante el IEPS y se normalizó el componente fiscal dentro del precio final del combustible”, comenta.

“La política de combustibles resultó eficaz al absorber el choque externo en los precios de las gasolinas, ya que en el periodo 2018-2024, en términos reales, en pesos de 2018, la magna promedió 17.2 pesos por litro en 2018 y 16.7 durante 2025”, destaca en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Por qué no debes dejar el auto encendido mientras cargas gasolina

Indica que los incrementos de las gasolinas magna y premium en ese periodo, de 22% y 20%, respectivamente, se ubicaron por debajo de la inflación general acumulada entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, que fue de 38%.

Baja el combustible regular

La gasolina premium y el diesel no han bajado en términos nominales, es decir, incluyendo la inflación, pero la magna disminuyó a partir del acuerdo entre Pemex, el gobierno federal y empresarios para topar el precio en 24 pesos, cuya firma se llevó a cabo hace un año.

Los registros de Pemex muestran que la gasolina regular, la más consumida en el país, tuvo un precio de 23.61 pesos en diciembre, 38 centavos menos que un año atrás y tras alcanzar un pico de 24.27 en enero de 2025.

Gráfica: Elaboración propia

Lee también Pemex coloca exitosamente deuda por 31 mil 500 mdp, destaca Hacienda; hay sólido interés del mercado, dice

“La expectativa es observar disminuciones en el mediano plazo. Sólo hay que esperar a que se pague el préstamo que fue necesario para evitar que los incrementos internacionales se reflejaran en mayores precios para los consumidores en meses previos”, expone Alejandro Montufar.

El socio de Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, agrega que los precios de referencia de los combustibles son internacionales y se ajustan según los costos, principalmente por la cotización del crudo.

“El IEPS es un amortiguador que sube su tasa cuando las cotizaciones internacionales están bajas, para maximizar la recaudación sin que haya una gran volatilidad en el precio, de modo que en México no se ven reflejadas las reducciones que se observan en otras partes del mundo, como en Estados Unidos”, señala.

Lee también Moody’s prevé pérdidas de 7 mil mdd en Pemex; petrolera seguirá requiriendo apoyo federal, señala

“No creo que veamos algún día una reducción significativa en los precios. En el caso de México, las necesidades fiscales del gobierno, y la práctica de equilibrar los precios para evitar la volatilidad de corto plazo, va a implicar que cada vez que bajen los precios, el gobierno federal va a subir la tasa del IEPS, y el precio se va a mantener sin bajar”, agrega.

Recaudación récord

El año pasado, el gobierno obtuvo 444 mil millones de pesos por la aplicación del IEPS a gasolinas y diesel, un incremento de 6.1% contra 2024 al restar la inflación, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.

Como cada año, la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora actualizó las cuotas de recaudación del IEPS de gasolinas conforme a lo previsto en la normatividad, de modo que para 2026 fue de 6.70 pesos por litro para la magna, 3.8% más que en 2025.

Lee también IEPS empina la cuesta de enero; inflación, en 3.79%

Para la premium se estableció una cuota de 5.658 y en el caso del diesel fue de 7.363 pesos por litro.

La analista de Banamex, Arely Medina, explica que la gasolina regular se ha logrado mantener por debajo de 24 pesos, al tiempo que se recaudó casi por completo la cuota del IEPS presupuestada a lo largo de 2025, debido a los menores precios internacionales de los energéticos y la apreciación del tipo de cambio.

Entre los 12 países con mayor consumo de petrolíferos el mes pasado, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, México fue el segundo con la gasolina premium más cara, sólo después de Alemania.

Para Medina, la gasolina relativamente cara en México responde no sólo a factores estructurales, sino también a la fijación implícita del precio final, ya que la recaudación del IEPS limita el traspaso a la baja en un entorno externo más favorable.