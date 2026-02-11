Más Información
Con el objetivo de reforzar las estrategias de combate al robo de hidrocarburo, conocido como huachicol, y fortalecer las acciones institucionales contra el mercado ilícito, Petróleos Mexicanos (Pemex) capacitó a mil 361 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, instituciones de seguridad y personal especializado de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa, informó la compañía.
Lo anterior, en distintos programas orientados a la inspección física y documental de autotanques, con el fin de detectar y prevenir irregularidades. Se trató del curso teórico-práctico “Inspección física y documental de autotanques que transportan hidrocarburos y petrolíferos”, que desarrolló la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex y que fue dirigido a personal de distintas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que participan en la atención a delitos del Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (MIHPP).
El curso tiene como propósito capacitar a las autoridades para identificar y atender este tipo de ilícitos, en los que con frecuencia se utilizan documentos falsos, duplicados o se carece de la documentación requerida.
Durante la capacitación, se explican las reglas y requisitos que deben cumplir los operadores que transportan combustibles, como gas LP, gasolina o diésel, a fin de garantizar que su traslado se realice de manera segura y conforme a la normatividad vigente.
Personal del área de Logística participa en el desarrollo del curso, cuya parte práctica se realiza en el laboratorio de identificación de hidrocarburos, donde las y los participantes realizan ejercicios reales para fortalecer sus conocimientos.
Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso con la protección del patrimonio energético nacional y el fortalecimiento de la seguridad en la cadena de suministros de hidrocarburos.
Pemex enfrenta retos operativos, de seguridad, financieros, entre otros, y busca ser sostenible en 2027.
