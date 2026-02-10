Más Información
Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones
Mérida, Yucatán.- Un grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) bloquearon este martes la avenida Correa Rachó, a la altura de Plaza Uptown, en Mérida, en protesta por la falta de atención médica a un compañero.
La manifestación se realiza en solidaridad con José Luis Montejo Villanueva, quien señala que no recibió atención oportuna por parte de la empresa cuando más la necesitaba.
Los inconformes exigen que Pemex asuma su responsabilidad de inmediato y garantice los tratamientos de hemodiálisis y la cirugía de corazón del compañero indicada desde el 23 de diciembre.
Lee también Localizan otras cuatro fosas clandestinas en El Verde, Sinaloa; hallan al menos dos osamentas
Desde hace varios años, este grupo de trabajadores en retiro realizan manifestaciones y bloqueos en avenidas transitadas de la capital yucateca, incluso han cerrado la entrada al Aeropuerto Internacional de Mérida.
Los jubilados denuncian el abandono institucional de Pemex y la falta total de atención médica, como consultas canceladas o diferidas por meses; falta de especialistas, estudios o medicamentos; traslados constantes a otros estados y el deterioro de la salud o fallecimientos por atención médica tardía.
Hay que señalar que debido al bloqueo de este martes hubo afectaciones viales en la zona y molestia de automovilistas.
Estudiantes migrantes reanudan sus estudios de preparatoria en Chiapas; provienen de Venezuela, Nicaragua y otros países
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]