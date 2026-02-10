Más Información

Mérida, Yucatán.- Un grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos () bloquearon este martes la avenida Correa Rachó, a la altura de Plaza Uptown, en Mérida, en protesta por la falta de atención médica a un compañero.

La manifestación se realiza en solidaridad con José Luis Montejo Villanueva, quien señala que no recibió por parte de la empresa cuando más la necesitaba.

Los inconformes exigen que Pemex asuma su responsabilidad de inmediato y garantice los tratamientos de hemodiálisis y la cirugía de corazón del compañero indicada desde el 23 de diciembre.

Jubilados de Pemex bloquean por falta de atención médica a uno de sus compañeros (10/02/2026). Foto: Especial
Jubilados de Pemex bloquean por falta de atención médica a uno de sus compañeros (10/02/2026). Foto: Especial

Desde hace varios años, este grupo de trabajadores en retiro realizan manifestaciones y bloqueos en avenidas transitadas de la capital yucateca, incluso han cerrado la entrada al Aeropuerto Internacional de Mérida.

Los jubilados denuncian el abandono institucional de Pemex y la falta total de atención médica, como consultas canceladas o diferidas por meses; falta de especialistas, estudios o medicamentos; traslados constantes a otros estados y elo fallecimientos por atención médica tardía.

Hay que señalar que debido al bloqueo de este martes hubo afectaciones viales en la zona y molestia de automovilistas.

aov/cr

